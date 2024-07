Stiri pe aceeasi tema

- FINAL… Ultima etapa a play-off-ului din Liga 5 a stabilit cele doua meciuri de la barajul de promovare/retrogradare in Liga 4. Astfel, Viitorul Rebricea va intalni Phoenix Team Tanacu, iar Sporting Juniorul Vaslui se va duela cu Unirea Dodești. In ultima etapa a play-off-ului Ligii 5, Unirea Dodești…

- DECIZIE… Aventura echipei Speranța Dranceni in Liga 4 Vaslui s-a incheiat in mod oficial! Dupa doua neprezentari, Speranța a fost exclusa din campionat și nu va avea drept de participare nici in sezonul viitor al Ligii 5. Toate rezultatele Dranceniului din retur s-au transformat in 3-0 pentru adversari.…

- DECIZIE… Problemele de lot au adus Rapid Brodoc intr-o situație cu final trist! Echipa antrenata de Romica Dorin a inștiințat Federația Romana de Fotbal ca nu poate organiza meciul cu CSM Vaslui, din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 3. Sambata, de la ora 18:00, stadionul “Municipal” din Vaslui ar fi…

- DUEL… Prima etapa din returul play-off-ului Ligii 5 a mai limpezit lucrurile in privința luptei pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic al județului. Hușana Huși este ca și promovata in Liga 4, Dodești și Ghergheleu se vor lupta pentru al doilea loc direct promovabil, in timp ce Tanacu, Stanilești…

- MODEȘTI… CSM Vaslui a pierdut primul loc in play-out-ul Ligii 3, dupa infrangerea suferita pe terenul celor de la Șomuz Falticeni, scor 0-2 (0-1). Vasluiul a evoluat mai bine de 70 de minute in superioritate numerica in fața lui Șomuz, dar a plecat invinsa de la Falticeni, dupa o evoluție modesta a…

- EȘEC… Rapid Brodoc a suferit a treia infrangere in play-out-ul Ligii 3, scor 1-4 (0-2), pe teren propriu, cu Șomuz Falticeni. Golul “alb-vișiniilor”, primul din play-out, a fost reușit de atacantul Eduard Ponea. Tinerii “manji” de la Rapid Brodoc arata bine in prima jumatate de ora, dupa care clacheaza,…

- FARA PROBLEME… CSM Vaslui o umilește pe Rapid Brodoc, 7-0 (2-0), și e favorita la caștigarea play-out-ului Ligii 3. A fost o seara perfecta pentru Buhaescu și compania și una absolut de uitat pentru juniorii lui Dorin. CSM Vaslui și Rapid Brodoc s-au intalnit intr-un nou episod din derby-ul Vasluiului,…

- ȘANSE… CSM Vaslui a pierdut duelul cu CSU Suceava (28-30), la capatul unui meci in care Acatrinei și compania au fost foarte aproape de un rezultat pozitiv. Vasluiul a bifat cea 15-a infrangere stagionala, insa evoluția din ultimele meciuri da speranțe ca obiectivul propus in retur, salvarea de la retrogradare,…