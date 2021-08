Stiri pe aceeasi tema

- La semnarea contractului cu Paris Saint Germain (PSG), starul argentinian Lionel Messi a primit o plata in ”fan tokens” - titluri digitale asemanatoare cu criptomonedele, emise de anumite companii in numele cluburilor de fotbal, informeaza Digi24, care citeaza Reuters. Concret, este vorba despre ”fan…

- Dupa mai bine de 20 de ani impreuna, divortul este rasunator: Lionel Messi si FC Barcelona si-au incheiat joi povestea de dragoste formalizand plecarea celui care a castigat de sase ori a Balonului de Aur, acum liber la 34 de ani pentru a-si gasi un alt club si o noua provocare. Manchester City si proprietarii…

- Veste tragica in fotbalul brașovean. Ciprian Mustața, directorul sportiv al echipei de liga a 3-a, Cetate Rașnov, a murit, joi dupa amiaza, la varsta de 45 de ani. Oficialul echipei rașnovene a fost gasit in stare de inconștiența in locuința sa din Brașov. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor…

- Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League, AICI! Dupa meci, pagina oficiala de Twitter a UCL a postat o imagine colosala. Fotbalul intr-o singura fotografie. Doi jucatori, amandoi prabușiți…

- Real Madrid a anuntat oficial legitimarea fundasului stanga austriac David Alaba, care vine pe Stadionul Santiago Bernabeu dupa ce si-a incheiat contractul cu Bayern Munchen, conform news.ro Jucatorul de 28 de ani a semnat un contract de patru ani cu noul sau club si se va alatura oficial…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a dictat o amenda disciplinara de 50.000 de euro impotriva atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic, ca urmare a “interesului sau financiar la un site de pariuri sportive”, dupa cum a anuntat forul continental. Presedintele instantei de apel, cu statut de unic judecator,…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat, astazi, ca 16.500 spectatori vor putea asista la finala Ligii Campionilor, informeaza Agerpres . Ultimul act al celei mai importante competitii intercluburi va avea loc sambata, pe „Estadio do Dragao“ din Porto, intre Manchester City si Chelsea. UEFA a precizat…