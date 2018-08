Fotbalul feminin, un pericol pentru sexul frumos Leziunile cerebrale cauzate de jocul cu capul la fotbal ar fi de cinci ori mai importante la femei decat la barbati, conform unui studiu american realizat pe un esantion de 100 de jucatori, publicat recent in revista Radiology si citat de AFP, informeaza Agerpres."Cercetatori si medici au remarcat de multa vreme ca femeile se simt mult mai putin bine dupa o accidentare la cap, dar unii considera ca acest lucru se datoreaza faptului ca femeile sunt mult mai inclinate sa semnaleze simptomele", a comentat autorul principal al studiului, Michael Lipton, profesor de radiologie, psihiatrie si stiinte… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa sustinuta duminica, finantatorul si antrenorul Viitorului a anuntat ca pustiul nascut in Bucuresti va primi prelungirea contractului, dar si o marire de salariu.

- Talentul in orice domeniu duce, de cele mai multe ori, la ieșirea din saracie. De aceasta data, prim-planul este al fotbaliștilor, cei care au triumfat in cariera, deși la inceputuri au batut mingea pe maidane in picioarele goale, din lipsa banilor. Chiar daca acest caz a fost valabil și pentru Lionel…

- Poli Iasi a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 1, obtinand un punct muncit pe terenul Craiovei, una dintre pretendentele la titlu. Remiza alba obtinuta de ieseni este cu atat mai pretioasa cu cat antrenorul Flavius Stoican a avut

- Documente atasate: nobil dac Asociatia Identitate Culturala Contemporana este o organizatie nonguvernamentala ce promoveaza proiecte culturale de interes pentru Identitatea Culturala Nationala, iar lucrarea va fi donata statului roman. Statuie de nobil dac (Pileatus)Scurt istoric:…

- Cand te gandești ce tifoserie a avut Poli in alte perioade ale istoriei de aproape 100 de ani și observi ce se intampla astazi in lumea microbistica alb-violeta, iți spui ca așa trebuie sa arate un experiment de spalare pe creier.