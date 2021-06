Dorind sa faca mult bine, sunt convins de asta, fostul primar Nicolae Robu a reușit sa complice atat de tare situația fotbalului și a sportului timișorean, incat putem spune ca l-a omorat cu atata dragoste. Mulți am aplaudat in 2012 și mai apoi finanțarea unui nou proiect timișorean in fotbalul mare romanesc: ACS Poli Timișoara. ... The post „Fotbalul fara patroni” cauta patroni appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .