- Andrei Ivan nu isi explica cum a scapat Farul de infrangere in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e convins ca echipa lui merita sa obtina victoria. Ivan a ratat un penalty in urma cu doua etape, cu FCSB, dar si-a asumat raspunderea…

- Gica Hagi a oferit prima reactie, dupa ce Farul a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1. „Regele” nu s-a declarat dezamagit de rezultat, si a vrut sa-si felicite jucatorii pentru jocul prestat, avand in vedere ca o repriza constantenii au evoluat in inferioritate numerica. De asemenea, Hagi a vorbit…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Gica Hagi, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut sambata seara, in Banie, cand a remizat cu Universitatea Craiova , scor 1-1. „Regele“ nu s-a aratat suparat pe Denis Alibec pentru cartonașul roșu incasat și considera ca titlul se joaca saptamana viitoare. VEZI…

- Gica Hagi, in culmea fericirii dupa Farul – Rapid 7-2. Antrenorul „marinarilor” și-a felicitat jucatorii pentru evoluția foarte buna impotriva giuleștenilor. De pe 3 mai 1989 nu a mai primit Rapid cel putin sapte goluri. Atunci giulestenii pierdeau cu 2-8 meciul cu rivala Steaua, la care Gica Hagi era…

- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Antrenorul oltenilor a criticat in termeni duri modul in care a fost arbitrat duelul din Banie. In urma infrangerii cu FCSB, cei de la Universitatea Craiova au șanse mici sa mai caștige titlul, fiind la o distanța de…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…

- Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Andrei Ivan s-a convins in privinta lui CFR Cluj dupa meciul din a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e sigur ca gruparea din Banie merita sa castige confruntarea cu campioana en-titre. Neconvocat la echipa nationala, Ivan a fost integralist…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…