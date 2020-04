Stiri pe aceeasi tema

- Clubul rus de fotbal Lokomotiv Moscova a anuntat, luni, decesul lui Innokenti Samohvalov, un fundas de 22 de ani, in timpul unui antrenament individual, avand in vedere ca fotbalistii, ca si restul populatiei din Rusia, sunt izolati acasa din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentiile internationale…

- Valentin Podean a decedat la doar 49 de ani din cauza virusului, insa fostul sportiv facea și dializa, potrivit Redeșteptarea. Potrivit sursei citate, Valentin Podean ar fi luat virusul de la una dintre...

- Cel putin opt membri ai unei echipe de divizia a 2-a din Guineea, inclusiv jucatori si membri ai staff-ului acestui club apartinand fostului international Pascal Feindouno, au murit joi intr-un accident in care a fost implicat microbuzul in care se aflau, scrie AFP.Conform sursei, pe o sosea…

- S-a stins din viața antrenorul care l-a descoperit pe Gica Popescu. Valentin Ghița avea 69 de ani, a fost fotbalist și antrenor al echipei Dunarea Calafat. Acesta a suferit un atac vascular...

- Sportul romanesc este in doliu. Ilie Barbulescu, fostul caștigator al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viața sambata, la varsta de 62 de ani. Cine a fost regretatul Ilie Barbulescu Ilie Barbulescu a fost unul dintre cei mai buni fundași din Romania, din toate timpurile. Moartea sa a fost una…