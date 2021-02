Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) se va intruni joi, cu doua saptamani mai devreme decat era prevazut. Urgentarea se datoreaza apariției tulpinilor mult mai contagioase de SARS-Cov-2, identificate in mai multe țari. In mod normal, Comitetul se intruneste la fiecare trei…

- Corpul fostului mare fotbalist Diego Armando Maradona nu poate fi incinerat, dupa cum a stabilit o instanța din Argentina, informeaza BBC. Trupul lui El Pibe D'Oro trebuie conservat pentru cazul în care va fi nevoie de ADN-ul sau. De ce este nevoie de ADN-ul fostul mare fotbalist?Instanța…

- Comisia de competitii din cadrul Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) l-a amendat pe Lionel Messi. Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona a fost taxat pentru omagiul adus memoriei compatriotului sau Diego Maradona in timpul meciului de campionat cu Osasuna, de duminica, transmite EFE, citat de…

- Diego Maradona a fost condus pe ultimul drum. Legendarul fotbalist a fost inmormintat la cimitirul Jardin de Bella Vista, aflat la 35 de km de Buenos Aires, alaturi de parinții sai, scrie publika.md Cortegiul funerar a fost insoțit de sute de mii de oameni, de motocicliști care claxonau și de fani care…

- Fostul mare fotbalist argentinian, Diego Maradona, va fi inmormantat joi (astazi) intr-un cimitir de la periferia capitalei Buenos Aires, a declarat un purtator de cuvant pentru AFP. Inmormantarea va avea loc astazi, in aceasta dupa-amiaza, in Gradina Pacii, din Bellavista, in nord-estul capitalei Argentinei,…

- CHIȘINAU, 26 nov - Sputnik. Vedeta de fotbal Diego Maradona, care a murit pe 25 noiembrie 2020 la varsta de 60 de ani, a spus „ma simt rau” inainte de a ceda cateva momente mai tarziu, relateaza postul de televiziune argentinian TN, citat de Sputnik France. Legenda sportului a luat pranzul…

- Legenda fotbalului mondial, argentinianul Diego Maradona a murit la 60 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace acute, au anunțat experții care au efectuat autopsia, intr-un raport preliminar, noteaza Ole.Autopsia lui Maradona a fost efectuata la morga din San Fernando, localitate de langa Buenos…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata la 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE. Diego Armando Maradona, "El Pibe d'Oro" (copilul de aur), asa cum a…