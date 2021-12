Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul din Baia Mare confirmat COVID-19 se afla intr-o stare buna și este monitorizat, fiind internat in spital. Se așteapta rezultatul secvențierii pentru a ști daca este vorba de noua tulpina Omicron, care a explodat saptamana trecuta in Africa de Sud. Alte doua persoane au fost confirmate COVID-19…

- Ornela Pasare radiaza de fericire, asta pentru ca in sfarșit artista și-a gasit liniștea. In urma cu doua saptamani, vedeta s-a casatorit cu alesul inimii sale, insa totul s-a intamplat in foarte mare secret. Cu toate acestea, Ornela nu a mai putut rezista sa țina fericitul moment din viața sa doar…

- Paris Hilton, in varsta de 40 de ani, s-a casatorit cu multimilionarul Carter Reum. Nunta a avut loc joi, 11 noiembrie, iar petrecerea va dura trei zile și trei nopți. Primele imagini cu vedeta internaționala in rochie de mireasa.Paris Hilton a pus la punct toate detaliile pentru o nunta de poveste,…

- Daniel Pancu și iubita lui, Andra Teodorescu, sunt in culmea fericirii, asta dupa ce astazi au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi traiesc acum cea mai frumoasa perioada a vieții lor, mai ales ca așteapta și venirea unui copil pe lume. Fostul fotbalist este indragostit pana peste…

- Bucurie mare pentru Izabela și Blaze de la Mireasa. Cei doi s-au casatorit, iar aceștia au imparașit cu fanii și primele imagini de la cununia civila. Aceștia au ales sa imbrace ținute atipice in ziua nunții și mers insoțiți doar de cateva persoane.

- Dupa ani buni de relație, Roxana Nemeș și iubitul ei, Calin Hagima, au devenit soție și soț. Cei doi s-au casatorit civil vineri, 17 septembrie, in București. Au semnat actele, iar apoi au petrecut alaturi de familie și de apropiați fericitul eveniment din viața lor. In varsta de 31 de ani, Roxana Nemes…

- Simona Halep s-a casatorit civil ieri, 15 septembrie, cu Toni Iuruc, iar petrecerea a fost una pe cinste, la care au participat mai multe personalitați din Romania. Evenimentul anului in Romania. Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil Cei doi au avut cununie civila, dupa care s-au indreptat…

- Primele imagini de la cununia civila a Simonei Halep. Campioana s-a casatorit miercuri cu Toni Iuruc. Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viața ta, este citatul din Mark Twain postat de Simona Halep, miercuri, in ziua in care s-a casatorit. Mesajul a fost comentat de sute de persoane,…