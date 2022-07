Fotbalistul rapidist Alexandru Ioniță, suspendat a doua oară de Agenția Națională Anti-Doping Mijlocașul rapidist Alexandru Ionița, 27 de ani, cunoscut in fotnalul romanesc ca Ionița II, a fost suspendat din nou de Agenția Naționala Anti-Doping din cauza ca s-a antrenat la stadionul Dinamo, in perioada in care era deja sancționat, a informat Gazeta Sporturilor . Ionița II a fost suspendat deja pentru o perioada de un an, dupa ce a fost fotografiat la o clinica cand primea vitamine prin perfuzie in vena, procedura interzisa de regulamentele antidoping. Chiar daca erau doar vitamine, nu vreo substanța interzisa, jucatorul au primit intravenos mai mult de 100 de mililitri, limita maxima dincolo… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

