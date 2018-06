Stiri pe aceeasi tema

Oana Cojocaru, noua iubita a lui Irinel Columbeanu, a „infiat-o", deja, pe Irinuca, fiica miliardarului de la Izvorani și a Monicai Gabor. Cei trei au ieșit impreuna la o piscina din Capitala și s-au comportat ca o adevarata familie.

Povestea necunoscuta a lui Florin Tanase, fotbalistul "infiat" de Gigi Becali. Capitanul FCSB-ului este un familist convins și facut lucruri remarcabile pentru cele doua surori pe care le are. Gesturile sale au ajuns la urechile latifundiarului…

Olimpiu Moruțan a semnat, in luna decembrie, pe cinci sezoane cu FCSB, insa va avea ocazia sa debuteze in tricoul roș-albastru abia din sezonul viitor. In prezent, fotbalistul evolueaza pentru FC Botoșani, formație care mai are de disputat trei partide in play-out. Marți, mijlocașul in varsta de 18…

Gabriel Enache s-a intors in Romania și profita la maximum de timpul liber pe care il are. In ziua in care FCSB a pierdut titlul in Liga 1, mijlocașul a afișat o mina liniștita, semn clar ca transferul la Rubin Kazan […]

Imagini de senzație cu Gigi Becali, in traficul infernal din Capitala. Aflat la volanul Maybach-ului sau, patronul FCSB a oprit in mijlocul strazii și a intrat intr-o disputa verbala…

Denis Alibec ii va da fiori, de data aceasta, lui Gigi Becali! Fotbalistul pentru care patronul de la FCSB a avut o oferta de 10 milioane de euro și-a descoperit un nou hobby! Și nu e deloc unul liniștit, omul de afaceri din Pipera s-ar lua cu mainile de cap daca, Doamne-ferește, Alibec ar calca […]…

Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada" care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept "Asiaticul", care ar fi fost "ars" cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…