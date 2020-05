Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, pana revin cele mai importante campionate din Europa, pasionații de fotbal și pariorii și-au indreptat toata atenția catre meciurile din Belarus, care au devenit mai spectaculoase ca niciodata. Vineri incepe etapa a 8-a din campionatul Belarusului, iar partidele pot fi urmarite…

- Internaționalul moldovean, Ion Nicolaescu, a marcat primul sau gol pentru gruparea FC Vitebsk. Atacantul a deschis scorul in minutul 31 al partidei din deplasare cu FC Slutk, terminata la egalitate scor 1-1, intr-un meci din cadrul etapei a patra din Campionatul de fotbal al Belarusului.

- BATE Borisov, vicecampioana Belarusului, a inregistrat prima victorie din acest sezon, dupa ce a invins sambata formatia Ruh Brest cu scorul de 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a, relateaza EFE. Un gol marcat de Stanislav Dragun in minutul 7 i-a permis lui BATE Borisov, care a jucat de patru…

- Perioada de carantina reprezinta un chin pentru fotbalistul moldovean Catalin Carp! Mijlocasul legitimat la clubul rusesc FC Ufa a marturisit ca duce un mod de viata activ și suporta cu greu izolarea in casa pentru ca nu este depins cu așa ceva.

- Mijlocasul roman Sergiu Hanca a marcat golul echipei KS Cracovia, invinsa in deplasare de Legia Varsovia cu scorul de 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Liderul a marcat prin Domagoj Antolic (20) si Valerian Gvilia (44), in timp ce Hanca a inscris in min.…

- Fotbalistul echipei Apollon Limassol, Florentin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-2, in fata formatiei Ethnikos Achnas, in mansa secunda a sferturilor Cupei Ciprului. Deoarece in tur scorul de fost 2-0 pentru Apollon, echipa romanului s-a calificat…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a contribuit decisiv la victoria obtinuta, joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, in fata formatiei Sporting Braga, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa, meci la care oaspetii au condus cu 2-0. Ianis Hagi a inscris doua goluri, in minutele…

- Ianis Hagi este pe val in Scotia. Fotbalistul constantean a evoluat, joi seara, pentru Glasgow Rangers in partida cu Sporting Braga, din primavara europeana a Europa League. Ianis a inscris primul gol pentru echipa sa in minutul 67, la scorul de 2-0 pentru portughezi. El a pornit o actiune individuala…