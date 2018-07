Fotbalistul Juraj Halenar, golgeterul campionatului Slovaciei, s-a sinucis

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul slovac Juraj Halenar a fost gasit mort intr-un parc din Bratislava, la 2 zile dupa ce implinise 35 de ani. Sambata dupa-amiaza, poliția din capitala Slovaciei a facut macabra descoperire și l-a identificat pe fotbalist, care s-ar fi sinucis. Dispariția sa de acasa fusese raportata de rude…

- "I-am spus-o, inainte de a o spune dumnealui, ca nu suntem de acord. In discutiile pe care le-am avut si nu am avut putine cu comisarul Hogan, pozitia mea in Consiliul de Ministri a fost aceasta: nu. Romania nu accepta plafonarea platilor si cu asta am incheiat", a precizat ministrul Agriculturii,…

- Neinvinsa din luna noiembrie, Ludogoreț a caștigat campionatul in Bulgaria, asta pentru ca ȚSKA Sofia a pierdut meciul de aseara cu Botev Plovdiv. Formația lui Claudiu Keșeru și Cosmin Moți este campioana pentru al 7-lea an la rand. Atacantul roman este și golgeter in Bulgaria, cu 25 de goluri. In cele…

- Submarinul cu care ar fi fugit Hitler in America de Sud a fost descoperit pe fundul marii langa Danemarca la 73 de ani dupa ce a fost dat disparut in urma infrangerii naziștilor, scrie Daily Mail.

- Barbatul care a intrat sambata cu o furgoneta intr-un grup de persoane care se aflau in fata unui restaurant din centrul vechi al orasului Munster, vestul Germaniei, a ucis doua persoane, dupa care s-a sinucis, au anuntat autoritatile locale, relateaza Reuters.

- Zeci de mii de oameni au protestat la Bratislava si in marile orase ale Slovaciei, dupa asasinarea unui ziarist de investigatii. Jan Kuciak era acasa cand a fost impuscat mortal, impreuna cu logodnica lui, la sfarsitul lunii februarie.

- Administratia americana a dat miercuri unda verde unor contracte de armament in valoare de 4,7 miliarde de dolari cu aliatii sai europeni, printre care vanzarea de avioane de lupta F-16 Slovaciei, informeaza AFP. Aceste vanzari de arme catre Slovacia, Spania si Regatul Unit - trei tari…