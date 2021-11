Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat ca nu va putea sa joaca in meciul din aceasta seara din cauza unei accidentari. "Din pacate nu pot juca in semifinala din aceasta seara dupa ce m-am accidentat la genunchi in meciul de ieri. As face orice sa pot juca, dar este umflat si dureros si joaca nu va face decat sa fie…

- Pedri, mijlocasul central al FC Barcelona, nu va evolua in meciul cu Atletico Madrid din cauza unei accidentari, potrivit news.ro. Pedri are o accidentare la cvadricepsul coapsei stangi. El nu va evolua nici in semifinala Ligii Natiunilor cu Italia, din 6 octombrie, de la Milano.…

- Fundasul Alessandro Florenzi a fost supus unei interventii chirurgicale la genunchi si va fi indisponibil aproximativ o luna, a anuntat AC Milan. Jucatorul nu va evolua cu FC Porto in Liga Campionilor, dar nici la meciul cu AS Roma, fosta sa echipa, potrivit news.ro. Florenzi este campion…

- Liga Campionilor continua cu etapa a doua a grupelor, marți fiind programate 8 meciuri din grupele A-D. Toate sunt live pe GSP.ro Programul complet al Ligii Campionilor 2021-2022 Grupa A PSG - Manchester City, live de la 22:00 Click AICI pentru live+statistici! RB Leipzig - FC Bruges, live de la 22:00 …

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici, care are probleme la genunchiul stang din luna mai, nu este inca apt pentru meciul cu Atletico Madrid, de marti, din Liga Campionilor, a anuntat tehnicianul echipei AC Milan, Stefano Pioli. Ibrahimovici nu va evolua probabil nici in meciul cu Fiorentina de duminica,…

- Mijlocasul spaniol Thiago Alcantara va rata urmatoarele doua meciuri ale echipei de fotbal FC Liverpool, din cauza unei accidentari suferita la gamba in weekend, a anuntat clubul din Premier League, citat de Reuters. Thiago a fost titular in meciul cu Crystal Palace (3-0), dar a fost inlocuit in repriza…

- Mijlocasul spaniol Thiago Alcantara va rata urmatoarele doua meciuri ale echipei de fotbal FC Liverpool, din cauza unei accidentari suferita la gamba in weekend, a anuntat clubul din Premier League, citat de Reuters.Potrivit Agerpres, Thiago a fost titular in meciul cu Crystal Palace (3-0), dar a fost…

- Atacantul suedez al echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, accidentat la tendonul lui Ahile, nu va fi disponibil pentru meciul de miercuri seara din Liga Campionilor, din deplasare cu Liverpool, a anuntat marti antrenorul Stefano Pioli, scrie AFP, potrivit Agerpres. ''Zlatan s-a ales cu o accidentare…