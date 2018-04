Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Daminuța și soția lui, Iasmina, s-au separat, iar divorțul pare iminent. Daminuta, PARASIT de sotie la patru luni de la NUNTA. Acum doua luni ii facuse cadou o masina de 50.000 DE EURO "Da, este adevarat, ne-am desparțit. Acum stam separat. Pur și simplu, mariajul nu a mai…

- De mai bine de 10 ani, America a devenit pentru Anamaria Ferentz acasa. Cariera muzicala nu a abandonat-o și caștiga destul de bine din concertele susținute peste Ocean, dar ea vrea sa dea lovitura la Hollywood. Așa ca a mers la un casting pentru un film. Inainte sa intre in sala, vedeta le-a impartașit…

- Inevitabilul s-a produs: tavanul camerei lui Denis, baiețelul de patru ani „infiat” de un taximetrist aradean, despre care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a scris pe larg AICI, s-a prabușit! Din fericire, in acel moment, in camera nu se aflau nici el și nici bunica lui. Arpi, protectorul voluntar…

- Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, a devenit tata pentru a treia oara. Fotbalistul și iubita lui, Pilar Rubio, aveau doi baieței și iata ca a venit și al treilea. Sergio și Marco, ceilalți doi copii ai cuplului, vor implini anul acesta 4, respectiv trei ani. Intr-o postare pe Instagram, Sergio…

- Ajuns la 33 de ani, Banel Nicolita se poate lauda cu o cariera de invidiat. Mijlocasul a jucat ani la rand, printre altele, la FCSB si in Franta, la Saint-Etienne si la FC Nantes, iar banii au venit cu nemiluita in conturile sale. Acum, la final de cariera, „Jardel” isi permite sa isi faca toate poftele.

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…