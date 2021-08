Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane in varsta au murit la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, din cauza complicațiilor date de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Ambele erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Iași a inregistrat primul deces de anul acesta din cauza caniculei. Barbatul a cazut pe strada, iar apoi a fost vazut de catre trecatori, astfel au sunat imediat la numar de urgența, 112. Medicii l-au gasit cu o temperatura de 42 grade Celsius.

- O fetița de doar cinci ani a murit, dupa ce a cazut din leaganul din curtea casei in care locuia. Copila a fost transportata de urgența la spital, unde medicii s-au chinuit sa ii salveze viața, insa din pacate nu au mai reușit.

- O copila de cinci ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a murit, sambata dimineața, dupa ce a cazut dintr-un leagan aflat in curtea locuintei. Inconștienta, fetița a fost transportata imediat la spital, unde a decedat, informeaza News. Potrivit IPJ Olt, familia copilei a fost cea care a sunat la 112.…

- Autoritațile germane au trasmis ca șoferul roman a parasit partea carosabila a autostrazii A7, in zona Neumunster, in jurul orei 12:30, din motive de sanatate, potrivit stiridiaspora.ro. Se pare ca romanul ar fi suferit un infarct la volan și a ieșit de pe autostrada prin partea dreapta, ajungand…

- Michele Merlo a murit la doar 28 de ani, in urma unei homoragii cerebrale ce l-a bagat in coma. Artistul care a facut furori la show-ul muzical X Factor din Italia a fost, inițial, tratat de medicii urgentiști pentru o banala raceala, deși starea lui devenea din ce in ce mai grava.

- Medicii legisti au facut lumina in cazul tanarului gasit decedat duminica seara in propria locuinta. Desi familia sustinea atunci ca tanarul a fost batut si in urma loviturilor acesta a decedat, legistii nu au gasit urme de violenta pe trupul targuji...