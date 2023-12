Stiri pe aceeasi tema

- Transfermarkt, referința numarul 1 in materie de cote de piața ale fotbaliștilor, a actualizat astazi valorile jucatorilor din Superliga Romaniei. Darius Olaru (25 de ani) se bucura de cea mai mare creștere, de 1,2 milioane de euro, ajungand la o cota de 6,5 milioane. La polul opus, cu cea mai importanta…

- Fotbalistul de care Gigi Becali vrea sa scape neaparat in aceasta iarna este Dorin Rotariu. Latifundiarul isi punea mari sperante in fostul jucator al lui Dinamo atunci cand l-a adus la FCSB, dar Rotariu nu l-a convins, asa ca patronul „ros-albastrilor” e hotarat sa renunte la el. Dorin Rotariu castiga…

- Municipalitatea aradeana și-a exprimat intenția de a moderniza malul Mureșului de acum trei ani, iar acum consilierii locali ar fi trebuit sa aprobe documentul fara de... The post Municipalitatea vrea sa schimbe la fața complet malul Mureșului, cu peste 17 milioane euro, dar nu prea ii iese appeared…

- Romario Benzar, 31 de ani, e foarte atent cu imaginea sa. Fundașul lui FC Botoșani și-a facut implant de par la o clinica din Istanbul, Turcia, iar clinica a postat imagini cu progresul sau din ultimul an. +1 FOTO Benzar are și pe profilul sau imagini cu intervenția, postand chiar azi o fotografie alaturi…

- Extrema Octavian Popescu (20 de ani) va rata meciul Dinamo - FCSB, ca urmare a accidentarii suferite la lotul de tineret. Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1 Fotbalistul a fost convocat de Daniel Pancu pentru…

- Se poate folosi CSA Steaua de decizia de luni a instanței ca sa solicite despagubiri din partea lui Becali? Da, dar șansele sa incaseze 36 de milioane de euro, atat cat a cerut Armata, sunt infime. Curtea de Apel a hotarat marți ca Steaua București a disparut in 1998. Aceasta e concluzia verdictului…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul de la Genoa, e cel mai bine cotat jucator roman al momentului pe Transfermarkt. Titularul naționalei este evaluat la 10 milioane de euro și este lider solitar al clasamentului in ceea ce privește jucatorii romani, pe site-ul specializat in cote de transfer. Dragușin…

- Transfermarkt, portalul de specialitate in materie de cote ale jucatorilor, a actualizat sumele la care sunt evaluați jucatorii din SuperLiga. Darius Olaru, in mare forma la FCSB, are in continuare cea mai mare cota din SuperLiga, 5,3 milioane de euro. E urma in clasament de coechipierii Coman, 4 milioane,…