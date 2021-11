Fabrizio Miccoli, fost fotbalist al echipei Palermo si al Nationalei de fotbal a Italiei, a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare pentru legaturi cu mafia siciliana. Curtea de Casatie din Italia a validat condamnarea pronuntata in 2017 si deja confirmata prima oara in apel in ianuarie 2020 impotriva fostului fotbalist, in varsta de 42 de ani. “Condamnarea in apel este definitiva”, a confirmat miercuri Curtea pentru AFP. Faptele dateaza de la inceputul anilor 2010, cand Miccoli evolua la Palermo. El a fost acuzat ca a angajat pe cineva pentru a recupera o suma importanta…