- Federatia Engleza de Fotbal (FA) se declara "consternata" si "dezgustata" de comentariile rasiste postate pe retelele de socializare impotriva lui Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka, cei trei jucatori care au ratat la loviturile de departajare in timpul finalei Euro-2020 pierdute de Anglia…

- Anglia a ratat șansa de a caștiga Campionatul European, dupa ce a pierdut la penalty-uri finala cu Italia, jucata chiar pe Wembley. Dupa 120 de minute, Anglia și Italia erau la egalitate, 1-1, iar caștigatoarea EURO 2020 s-a decis la loviturile de departajare. Mesaje rasiste dupa ce Anglia a ratat caștigarea…

- Federatia engleza de fotbal (FA) s-a declarat "consternata" si "dezgustata" de remarcile rasiste facute pe retelele de socializare la adresa jucatorilor Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka, dupa infrangerea echipei Angliei in fata Italiei (2-3 dupa loviturile de departajare), duminica, in…

- Italia este campioana europeana dupa loviturile de departajare Italia – Anglia, finala Euro 2020, s-a disputat, duminica, de la ora 22:00, pe Wembley. Finala EURO 2020 a fost arbitrata de Bjorn Kuipers, care este cel mai bogat arbitru din lume. Nationala Italiei si Angliei au fost la egalitate, 1-1…

- Julian Nagelsmann, 33 de ani, antrenorul lui Bayern Munchen, spune ca i-ar placea sa-l antreneze pe Federico Chiesa (23). Fotbalistul de banda al lui Juventus e așteptat sa inceapa titular finala Euro 2020, Italia - Anglia. Italia - Anglia, finala Euro 2020, se disputa azi, de la ora 22:00, pe Wembley.…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, este increzator in capacitatea elevilor sai de a castiga finala EURO 2020, in fata reprezentativei Italiei, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. "Suntem intr-o finala si suntem aici pentru o a castiga. Ma bucur de modul in care am reprezentat…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Selectionatele de fotbal ale Angliei si Danemarcei sunt la egalitate, 1-1 (1-1), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a cate 15 minute fiecare. Danemarca…