Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, dupa ce formatia sa a castigat a treia oara consecutiv titlul national, ca acest trofeu are un gust special, avand in vedere conditiile in care a fost obtinut, anunța news.ro.

Camora a vorbit pentru televiziunile care transmit Liga I alaturi de Paulo Vinicius, care si-a felicitat toti colegii si a felicitat si staful tehnic.

“A vorbit foarte bine si are dreptate. E o bucurie. Am avut foatre mare incredere in toti. Ne bucuram Fiecare titlul e greu. Are un gust special cand castigi apa”, a afirmat Camora.

