Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, și-a exprimat interesul fața de Malcom Edjouma (27 de ani), fostul sau jucator. Mijlocașul defensiv francez a fost imprumutat, in luna ianuarie a acestui an, de FCSB la Bari, in Serie B, și se va intoarce, cel mai probabil, in tabara campioanei Romaniei.…

- U Cluj nu pierde vremea și pistoneaza in mercato estival pentru ca in viitorul sezon trupa lui Ioan Ovidiu Sabau sa nu mai rateze top 6. Pe lista sunt, printre alții, Dennis Politic (Dinamo), Mihai Butean (Hermannstadt, ex-CFR Cluj), Mihai Corbu (Akademia Puskas) și Mamadou Thiam (Al Jabalain). U Cluj…

- FCSB e noua campioana a Romaniei, dupa 2-1 cu Farul. Și a primit felicitari chiar și din partea rivalilor. Dupa finalul partidei de la Arena Naționala, FCSB a publicat o fotografie pe contul de Facebook, pentru a sarbatori titlul. Iar echipa roș-albastra a fost felicitata și de un jucator din Superliga,…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a patra din play-off si play-out 1. Continua UTA parcursul excelent de pe teren propriu? UTA - Hermannstadt, in etapa #4 din Superliga UTA s-a impus in etapa precedenta, 1-0 cu FC Botosani, si…

- Noul și tototdata vechiul antrenor al FCU Craiova, Nicolo Napoli, și mijlocașul gruparii patronate de familia Mititelu, Dragoș Albu, au prefațat confruntarea cu Universitatea Craiova. Derbiul Baniei are loc duminica, 10 martie, de la ora 20.45 și conteaza pentru etapa 30, ultima din campionatul regular…