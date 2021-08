Stiri pe aceeasi tema

- Emilio Ballack, fiul fostului mare fotbalist Michael Ballack a decedat in urma unui accident de ATV. Emilio Ballack a murit intr-un tragic accident de ATV, fiind strivit de utilajul de transport. Tragedia a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02:00, undeva in apropierea unei case…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite intr-un accident produs pe A1 București-Pitești, in judetul Giurgiu. Circulația este intrerupta la kilometrul 26 al Autostrazii A1 pe sensul dinspre...

- Accident rutier pe DJ 222 B, in apropierea localitatii Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea. In jurul orei 17:25, prin apel la 112, am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier pe DJ 222 B, in apropierea localitatii Ceamurlia de Sus, informeaza ISU Delta Tulcea. In eveniment a fost implicat un…

- Doliu in familia edilului localitații argeșene Țițești! CITEȘTE ȘI: Primarul Gentea, dupa eșecul cu UTA: “ De ce va razbunați pe mine? Cu ce am greșit?” In cursul zilei de ieri, intr-un cumplit accident de circulație produs pe Autostrada A1 București-Pitești, sora primarului din Țițești, Gheorghe…

- Doliu pentru doua familii din Austria, dupa ce doi barbați au cazut din avionul de unde trebuia sa aiba loc un salt cu parașuta. Din nefericire, barbații au decedat in urma impactului cu solul.

- Fostul fotbalist a disputat 251 de meciuri in Divizia A si a inscris 15 goluri.Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, astazi, in urma unui accident rutier, Marian Basno, maestru emerit al sportului, fost jucator important al echipei Chimia Ramnicu Valcea, dar si antrenor,…

- Este doliu mare la Dinamo și mare durere pentru familia lui Alexandru Ciorniciuc. Tanarul in varsta de 23 de ani a murit. Doliu mare la Dinamo Fostul fotbalist al echipei Dinamo a pierdut lupta cu cancerul, iar vestea trista a fost data de tatal lui, pe rețelele de socializare. Durere imensa in familia…

- Doliu in lumea medicala. Andrei Carantino, medic primar chirurgie plastica si estetica, doctor in stiinte medicale, a decedat in cursul zilei de vineri, 7 mai. Medicul Andrei Carantino a fost primul sot al Monicai Anghel. Vestea a fost anuntata de o apropiata a familiei, pe retelele sociale.