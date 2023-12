Fotbalistul de care Gigi Becali vrea sa scape neaparat in aceasta iarna este Dorin Rotariu. Latifundiarul isi punea mari sperante in fostul jucator al lui Dinamo atunci cand l-a adus la FCSB, dar Rotariu nu l-a convins, asa ca patronul „ros-albastrilor” e hotarat sa renunte la el. Dorin Rotariu castiga 20.000 de euro pe luna […] The post Fotbalistul de care Gigi Becali vrea sa scape neaparat in aceasta iarna: „Ii dau și bani ca sa plece” appeared first on Antena Sport .