Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost gasit mort sub daramaturile casei sale la aproape doua saptamani de la cutremurul din Turcia.La 11 zile de la cutremurul care a sfașiat Turcia și Siria, au fost confirmate știri devastatoare legate de lumea fotbalului. Legitimat la Hatayspor, fotbalistul Christian…

- Christian Atsu (31 de ani), dat disparut dupa cutremurele din Turcia, a fost gasit mort, potrivit managerului sau. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni, 6 februarie, in sudul Turciei, provincia GaziantepTot pe 6 februarie, la ora locala 13:23 (12:23 in Romania), a avut loc un nou…

- Fostul fotbalist al echipei Newcastle United, Christian Atsu, este in continuare dat disparut la mai bine de o saptamana de la cutremurul care a lovit Turcia, a declarat agentul sau, potrivit Sky News.

- Imediat dupa ce au avut loc cele doua cutremure puternice din Turcia, urmate de sute de replici, Christian Atsu a fost dat disparut. La cateva ore dupa ce a avut loc tragedia, rudele anunțau disperate ca fotbalistul este de negasit și ca a fost prins sub ruine. Ulterior, informația a fost negata de…

- Operațiunea de recuperare a unei familii formate din trei persoane – doi parinți și copilul lor – care a fost prinsa sub daramaturi in orasul Antakya a fost suprinsa intr-o serie de imagini facute publice marți seara, 7 februarie, de IGSU. In imagini, se vede cum salvatorii romani cauta supraviețuitori…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca... The post Cutremur: UE mobilizeaza peste 1.180 de salvatori in Turcia prin Mecanismul de protecție civila appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Christian Atsu era la etajul noua al sediului echipei de fotbal in momentul in care a inceput cutremurul. Inițial, se credea ca fotbalistul nu va scapa cu viața. Alți colegi de breasla au fost prinși și ei sub daramaturi. Care este starea lor.

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter din aceasta dimineața din Turcia a provocat multe tragedii. Mii de oameni au murit, iar foarte mulți s-au ales cu rani grave. Romania a trimis ajutor dupa seism. Țara noastra a trimis salvatori in zonele afectate. Ce a anunțat Raed Arafat.