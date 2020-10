Fotbalistul care ne-a dus la EURO2008, infectat cu Covid 19

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Dorin Goian a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat, vineri, echipa al carei antrenor este, Foresta Suceava (liga a III-a de fotbal), pe pagina sa de Facebook. ''In cursul zilei de ieri (joi, n. red.), antrenorul Dorin Goian a realizat un nou test pentru depistarea…

- Foresta Suceava și-a revenit oarecum dupa eșecul surprinzator din prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Daca in prima runda elevii lui Dorin Goian și Daniel Balan au fost invinși acasa de Știința Miroslava, in etapa a II-a ei s-au impus pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț cu scorul…

- In fața unor tribune goale și cu suporterii suceveni la garduri, Foresta Suceava a inceput cu stangul sezonul competițional 2020-2021 al Ligii a III-a de fotbal. In chiar prima runda de campionat, elevii antrenorilor Dorin Goian și Daniel Balan s-au inclinat in fața gruparii Știința Miroslava, formație…

- Fotbalistul echipei UTA Arad, Ciprian Rus, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai vor face tot posibilul pentru a castiga partida din deplasare cu FC Arges, programata, vineri, in etapa a 3-a a Ligii I. "Ne deplasam la o echipa cu care nu demult am jucat…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor 10 serii ale Ligii a III-a pentru sezonul urmator. Cele trei grupari sucevene inscrise in competiție, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni au fost repartizate in Seria I, alaturi de alte șapte formații: Ceahlaul Piatra Neamț, Bradu Borca,…

- CS Universitatea Craiova a caștigat meciul de la Botoșani, scor 2-0, și s-a distanțat la 4 puncte in fruntea clasamentului din Liga 1. CFR Cluj are insa un meci mai puțin disputat, contra celor de la FCSB, dupa ce Alexandru Paun a fost confirmat cu Covid-19. CS Universitatea Craiova a mai facut un…

- Foresta Suceava a inceput seria achizițiilor, prima fiind aducerea sub comanda antrenorilor Dorin Goian și Daniel Balan a mijlocașului Cosmin Rotaru. In varsta de 23 de ani, Rotaru a evoluat in ultimele patru sezoane la gruparea de Liga a III-a Ceahlaul Piatra Neamț. La mijlocul acestei saptamani s-au…

- Foresta Suceava va relua azi pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii a III-a. Cu un nou cuplu de antrenori pe banca tehnica, Dorin Goian și Daniel Balan, gruparea suceveana vizeaza promovarea in eșalonul secund. Deocamdata, „galben-verzii” n-au fost foarte activi pe piața transferurilor, insa in…