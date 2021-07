Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Nedelcu (24 de ani) s-a desparțit temporar de FCSB. Fotbalistul a luat calea Germaniei, fiind imprumutat la Fortuna Dusseldorf, iar la plecare a vorbit despre absența sa de la Jocurile Olimpice. Fortuna Dusseldorf, locul 5 in ultimul sezon din liga a doua germana, a transmis recent o propunere…

- CSF Balți se intarește inainte de startul Diviziei Naționale. Fundașul Denis Furtuna a semnat un contract pe un sezon cu gruparea nou-promovata.Astfel, jucatorul de 21 de ani revine acolo unde s-a format, el fiind discipolul Școlii Sportive Specializate de Fotbal din Balți.

- Olimpiu Moruțan (22 de ani), mijlocaș ofensiv la FCSB, a atras interesul unui club din Spania. Impresarul lui Moruțan, Florin Vulturar, susține ca a fost sunat de un oficial al unui club din Spania, fotbalistul fiind subiectul discuției. Totuși, Vulturar admite ca nu exista o oferta concreta pentru…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a declarat, marti, ca noul sezon il va incepe cu gandul de a castiga cele doua trofee puse in joc, titlul si Cupa Romaniei, el precizand ca isi doreste sa se revanseze in fata suporterilor dupa ratarea campionatului in editia 2020-2021 a Ligii…

- Gigi Becali a stabilit o clauza de reziliere uriașa in contractul dintre FCSB și Alexandru Crețu, un fotbalist in varsta de 29 de ani pentru care au fost achitați, in piața reala, doar 200.000 de euro. FCSB continua sa-și supraestimeze jucatorii in contractele pe care le semneaza cu ei. Octavian Popescu…

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a bifat cel de-al doilea transfer din aceasta vara. Astfel, finantatorul gruparii din Capitala, Gigi Becali, l-a convins pe Alexandru Cretu sa semneze un contract valabil 3 ani. Fotbalistul de 29 de ani, originar din Pascani, vine din postura de jucator liber de contract…

- FCSB a ratat șansa de a redeveni lider in play-off-ul Ligii 1, dupa ce a remizat pe teren propriu, 2-2 cu Academica Clinceni. La finalul partidei, Cornel Dinu a fost extrem de vehement la adresa jucatorilor lui Toni Petrea. Mai intai, „Procurorul” s-a luat de mijlocașul Darius Olaru, care in minutul…