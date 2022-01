Stiri pe aceeasi tema

- Ivorianul Amad Diallo (19 ani), imprumutat de Rangers de la Manchester United dupa accidentarea lui Ianis Hagi (23 de ani), a marcat in minutul 5 al partidei de debut, remiza 3-3 cu Ross County. Ianis Hagi a fost operat la inceputul saptamanii și va rata restul sezonului. Giovanni van Bronckhorst a…

- Amad Diallo (19 ani, „extrema” dreapta), jucatorul lui Manchester United, a ajuns la un acord cu Rangers. Fotbalistul din Coasta de Fildeș va evolua sub forma de imprumut pana la vara in Scoția. Exact perioada de timp in care Ianis Hagi va absenta. ...

- Ianis Hagi (23 de ani) s-a accidentat vineri seara, in confruntarea pe care Rangers a avut-o in fața celor de la Stirling Albion, in Cupa Scoției, 4-0. Mijlocașul roman a fost titular și a parasit terenul dupa 14 minute, acuzand dureri la genunchiul drept, in urma unei ciocniri pe care a avut-o cu…

- Ianis Hagi a dat lovitura, reușind primul sau gol dupa doua luni și jumatate. Internaționalul roman de 23 de ani și-a caștigat postul de titular la Rangers, de cand Steven Gerrard a parasit echipa scoțiana, iar in locul sau a venit ca antrenor Giovanni van Bronckhorst. Cum a evoluat mijlocașul celor…

- Ianis Hagi a câștigat competiția organizata de Federația Româna de Fotbal pentru "Golul Anului 2021". Fanii au votat cel mai frumos gol marcat de naționalele României în anul 2021.Dupa ce FRF a propus 16 reușite ale reprezentativelor, grupate într-un sistem…

- GALA GSP 2021. Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, ocupanții locurilor 2, respectiv 3 la categoria „Fotbalistul anului” in tradiționala ancheta a Gazetei Sporturilor, sunt piese de baza și la cluburi, Slavia Praga, respectiv Rangers, și la naționala Chiar daca dezamagirea e mare, dupa ratarea calificarii…

- Lovitura dura pentru Ianis Hagi la final de an. Internaționalul roman a devenit titular la Rangers, dar viitorul sau nu este deloc clar. Mijlocașul de 23 de ani alterneaza meciurile bune, cu altele in care ramane anonim pe teren. Cu toate acestea, Ianis Hagi este vizat de multe cluburi europene pentru…

- Lovitura pentru Ianis Hagi și Rangers. Campioana Scoției, cu internaționalul roman printre protagoniști, a caștigat titlul in sezonul trecut, la mare distanța de rivala Celtic, dupa un deceniu de pauza. La ora actuala, echipa de pe Ibrox Park e lider in noua ediție a campionatului. Realizarile n-ar…