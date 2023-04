Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul etapei a 3 a play-off-ului Superligii va avea loc intre CFR Cluj și FCSB. Inaintea partidei, CFR Cluj ocupa locul secund in clasament, cu 34 de puncte, iar FCSB se afla pe poziția a treia, cu un punct mai puțin. Ardelenii vin dupa victoria la limita cu FC Argeș, scor 1-0, pe 6 aprilie, in Cupa…

- Dupa debutul la FCSB, in victoria cu Sepsi (2-1), cipriotul Elias Charalambous (42 de ani) a vorbit despre numirea sa pe banca roș-albaștrilor. Noul tehnician a acordat un interviu in țara natala, in care a vorbit despre negocierile cu FCSB și despre ce a gasit la formația lui Gigi Becali. Elias Charalambous…

- Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, crede ca formatia pe care o antreneaza poate visa la titlu, dupa victoria obtinuta luni, in deplasare, la Sf. Gheorghe, cu Sepsi.”Cel mai important lucru pentru mine este reactia. Iar reactia jucatorilor mei a fost uimitoare, au marcat doua goluri in cateva…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Adnan Aganovici a fost cel mai bun om al meciului de la Sf. Gheorghe: a deschis scorul și a scos penalty-ul care a adus victoria echipei sale. Croatul da ora exacta pentru Sepsi! Sambata a fost omul potrivit la momentul potrivit și-a fost MVP-ul primei victorii din 2023 pentru covasneni. A deschis scorul…

- Farul a invins-o pe Petrolul, scor 2-0, in runda cu numarul 26 din Liga 1. Gica Hagi (58 de ani), managerul constanțenilor, și-a felicit elevii pentru prestația avuta. Gica Hagi a fost mulțumit de fiecare aspect al disputei cu Petrolul. In afara lui Denis Alibec, gol și pasa decisiva, „Regele” a avut…

- Atacantul kosovar Ermal Krasniqi (24 ani) a confirmat cu Farul prestațiile din cantonamentul de la Oliva Nova, unde a marcat și la prima sa apariție in echipa celor de la CFR, in succesul cu selecționata jucatorilor spanioli fara contract (3-0). I-a luat astfel fața celuilalt nou-sosit din ofensiva,…