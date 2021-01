Stiri pe aceeasi tema

- FCSB. Pentru Olimpiu Moruțan, mijlocașul ofensiv in varsta de 21 de ani, exista o oferta de 10,5 milioane de euro din Emiratele Arabe Unite. Fotbalistul e tentat de salariul de șase ori mai mare decat suma pe care o incaseaza de la FCSB, patronul e inca nehotarat daca e bine sa-l vanda acum. ...

- Impresarul Radu Mușetescu, cel care a fost implicat in mai multe scandaluri penale și a ajuns dupa gratii pentru viol, s-a trezit ca nu mai poate cumpara nimic de la magazinul pușcariei, fiindca judecatorii i-au blocat cardul.

- Dupa ce au dat-o-n bara, nefiind capabili sa-l țina in arest, in baza unor probe solide, procurorii DIICOT incearca, acum, sa-l bage din nou dupa gratii pe Alex Bodi, in dosarul pe care l-au ținut cinci ani la sertar.

- Liderul interlop Amedeo, doborat la varsta de numai 52 de ani de noul coronavirus, era un pesonaj temut la Constanța, orașul in care reușise sa se impuna in lumea borfașilor. Cu toate ca era foarte cunoscut in mediile infracționale, acesta a reușit sa pastreze discreția, cu toate ca, la un moment dat,…

- Anca Alexandrescu: As vrea sa povestim telespectatorilor nostri faptul ca tu ai vrut sa ajungi parlamentar.Cristian Rizea: Exact acum ajung aici. Pot sa spun ca odata cu… ce coincidenta! Dupa ce Geoana a ajuns presedinte, Bazac era membru, la ce organizatie credeti? Atunci in 2005, cand l-am cunoscut…

- Clement Couturier, un mijlocaș francez de 27 de ani, a semnat astazi cu FC Argeș, club care se confrunta cu mari instabilitați la nivelul bancii tehnice (Detalii, AICI). Crescut la juniorii la AJ Auxerre, Couturier a jucat de-a lungul carierei pentru Dijon, FC Chambly, Les Herbiers sau Dudelange. De…

- Una dintre firmele impresarului Radu Baron, care era „vanata” de foștii „Haiduci”, a intrat in faliment, așa ca artiștii iși pot lua adio de la despagubirile solicitate in mai multe procese civile.

- Oana Marica este o figura cunoscuta in cercurile mondene. De-a lungul timpului, fosta "Miss Turism" 2010 a aparut la brațul mai multor barbați potenți financiari, ultimul dintre ei fiind Marius Niculae.