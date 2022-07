Fotbalistul brazilian Rivaldinho a semnat pentru Universitatea Craiova Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu fotbalistul brazilian Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Junior, cunoscut sub numele de "Rivaldinho", a anuntat, marti, clubul din Banie pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

