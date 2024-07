Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Dragos Balauru a fost dat afara de la echipa de liga secunda Unirea Ungheni, dupa ce a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca placerea sa cea mai mare este sa calce pisici cu masina. Inspectoratul de Politie Judetean Mures a anuntat ca face verificari in legatura cu aceasta situatie. „Vanatoarea…

- Zeci de organizații pentru protecția animalelor s-au autosesizat și au facut plangere la Poliție dupa o postare revoltatoare pe Facebook a fotbalistului Dragoș Balauru de la Unirea Ungheni din județul Mureș. Acesta a scris ca cea mai mare placere a lui este sa calce pisici cu mașina.

- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Inainte de interventia in forta, detinutii incepusera…

- Barbatul care a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata, in judetul Braila, era politist. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie. ”Din primele verificari efectuate, se pare ca soferul autoturismului ce a fost gasit carbonizat ar fi un tanar,…

- Un accident, in care au fost implicati doi șoferi drogați, a culminat cu o altercatie cu fortele de ordine in Mehedinti. Dupa ce doua masini s-au ciocnit pe centura ocolitoare a Severinului, fiul soferitei, revoltat de interventia autoritatilor, a venit cu o alta masina si a lovit autospeciala Politiei.…

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…