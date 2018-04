Fotbalistul a recunoscut: "Ne-am despărţit! Pur şi simplu..." ĂSTA este cel şocant DIVORŢ din ROMÂNIA Cristian Daminuța și soția lui, Iasmina, s-au separat, iar divorțul pare iminent. Daminuta, PARASIT de sotie la patru luni de la NUNTA. Acum doua luni ii facuse cadou o masina de 50.000 DE EURO "Da, este adevarat, ne-am desparțit. Acum stam separat. Pur și simplu, mariajul nu a mai funcționat. Nici vorba ca Iasmina sa ma inșele, așa a fost sa fie. Inca nu m-am gandit cum o sa divorțam, aștept sa treaca Paștele și o sa vad dupa ce o sa fac. O sa ne desparțim amiabil și o sa discutam cum imparțim lucrurile. Acum sunt cu ai mei, o sa petrec Paștele in familie. De saptamana viitore,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

