Fotbaliștii români – un gest care le demonstrează clasa, ca oameni Naționala de fotbal a Romaniei demonstreaza inca o data ca are clasa. La plecarea lor de la Munchen, fotbaliștii au lasat vestiarul curat luna și o scrisoare adresata gazdelor. Fotbaliștii romani au dorit ca inainte de a pleca de pe stadionul de la Munchen sa mulțumeasca gazdelor. De aceea, in vestiar le-au lasat un mesaj. […] The post Fotbaliștii romani – un gest care le demonstreaza clasa, ca oameni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

