Presa germana a relatat ca fotbaliștii Naționalei Romaniei au facut o solicitare neobișnuita, cerand sa fie indepartate toate tablourile de pe pereții hotelului unde sunt cazați. „Unii oaspeți au cereri speciale. Același lucru este valabil și pentru naționala de fotbal a Romaniei. In timpul șederii ei intr-un hotel din Wurzburg, toate pozele au trebuit sa […] The post Fotbaliștii Naționalei Romaniei au șocat presa germana. Ce au cerut de la hotelul unde sunt cazați appeared first on Puterea.ro .