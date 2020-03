Fotbaliştii echipei FCSB au acceptat diminuarea salariilor Fotbalistii echipei FCSB au acceptat astazi diminuarea salariilor pana in luna septembrie a acestui an. Asta in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, a anuntat capitanul Florin Tanase. Initial, patronul echipei, Gigi Becali intentiona sa diminueze salariile fotbalistilor pana la inceputul anului viitor, informeaza Agerpres . „Eu si colegii mei am inteles situatia dificila in care ne aflam cu totii. Am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, sa oferim ceva inapoi clubului care ne plateste. Asta si pentru care ne dorim cu totii sa facem performante. In calitate de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

