- FC Viitorul conduce in clasamentul turneului playout al Ligii 1, cu 42 de puncte. FC Viitorul, echipa clasata pe locul intai in clasamentul turneului play out al Ligii 1, sustine astazi meciul din etapa a 13 a, intalnind pe teren propriu Sepsi Sf. Gheorghe. Partida se joaca la baza Academiei Hagi de…

- Academica Clinceni are probleme mari de efectiv inaintea meciului cu Viitorul, din runda cu numarul 9 a play-out-ului Ligii 1. Academica Clinceni a cedat cu Dinamo, scor 1-3, dupa o serie de patru victorii consecutive care au urcat bine in clasament formația ilfoveana. Antrenorul Ilie Poenaru a avut…

- Universitatea Craiova a invins-o pe campioana CFR Cluj cu scorul de 3-2 (1-0), duminica seara, in deplasare, in etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a apropiat de liderul CFR la un singur punct dupa acest succes, sinonim cu prima infrangere pentru clujeni pe teren propriu…

- bull; Toate cele patru goluri ale partidei s au marcat dupa pauza Liderul turneului play out din Liga 1, FC Viitorul, a disputant astazi o partida amicala, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, contra Petrolului Ploiesti, formatie care va evolua in turneul play off al Ligii a 2 a, avand ca obiectiv…

- bull; Managerul tehnic al echipei constantene le cere elevilor sai concentrare si atentie Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a prefatat meciul de luni, 22 iunie, cu FC Hermannstadt, care se joaca pe terenul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, de la ora 20.00, in etapa a cincea a turneului…

- bull; FC Viitorul se afla pe locul intai in clasamentul turneului play out al Ligii 1FC Viitorul sustine luni, 22 iunie, meciul din etapa a cincea a turneului play out al Ligii 1, intalnind pe teren propriu FC Hermannstadt.Partida se joaca pe terenul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, de la…

- bull; Meciul conteaza pentru etapa a treia din turneul play out al Ligii 1 FC Viitorul sustine astazi, de la ora 17.00, meciul din etapa a treia a turneului play out al Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de langa Ovidiu, Politehnica Iasi.In clasament, FC Viitorul se afla pe…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova și cei ai formației FC Viitorul, prima clasata din play-out, sa susțina sambata, in Banie, doua partide de verificare. Acestea au rolul de a face rodajul fotbalistlor și de a-i ajuta pe cei doi antrenori sa vada nivelul echipei inaintea reluarii Ligii 1. Jocurile…