Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani au ramas blocati in in Turcia din cauza zapezii. Aflati in vacanta, ei n-au putut pleca pentru ca traficul aerian a fost paralizat. Ninsorile abundente au dus la inchiderea scolilor in unele zone ale tarii, iar pe mai multe sosele din Istanbul nu se poate circula. Pe soselele din Istanbul,…

- Tanarul tenismen roman Gabriel Ghețu, de la CS Dinamo București, locul 1 in Romania la 14 ani și locul 4 in Romania la 16 ani, a facut un turneu aproape perfect la Istanbul (Turcia), la Tac Cup, informeaza Federatia Romana de Tenis. Romanul a caștigat proba de simplu a turneului Tennis Europe U16 dupa…

- Cristina Dorobanțu e infectata cu COVID-19. Prezentatoarea emisiunii „Puterea Dragostei”, difuzata pe Kanal D, a recunoscut pe Instagram ca a fost testata pozitiv. In presa deja se zvonea ca are noul virus, insa ea acum a facut declarații, a spus și ce stari are, dar și ce se va intampla cu show-ul…

- 7.363 de case din Turcia au fost vandute strainilor in noiembrie, cel mai inalt nivel lunar inregistrat din 2013 de cand se colecteaza astfel de date. Cele mai multe au fost cumparate de cetațeni iranieni, urmați de irakieni și ruși. relateaza Reuters . Aproximativ 50% dintre casele vandute in aceasta…

- Patru oameni au murit si 19 au fost raniti dupa ce o furtuna a lovit Turcia, cu forta unui uragan. Rafalele de vant au luat pe sus acoperisuri, au pus la pamant masinile si camioane pe autostrada. Doua dintre TIR-urile surprinse de prapad aveau numere de Romania. Imaginile pot avea un puternic impact…

- Turcii care încercau sa cumpere iPhone-uri și alte produse electronice au primit miercuri mesaje de eroare online, inclusiv de pe site-ul local al Apple, dupa ce, cu o zi înainte, o scadere istorica de 15% a lirei a provocat un haos al prețurilor, transmite Reuters.Lira turceasca a scazut…

- Nationala under 19, antrenata de drian Vasai a invins, sambata, cu scorul de 5-0, reprezentativa din San Marino, dupa ce in urma cu trei zile s-a impus in fata Letoniei, scor 1-0, in prima faza a calificarilor la Campionatul European din 2022. Cu cele doua victorii, Romania si-a asigurat prezenta…

- Peste 700.000 de turisti romani sunt asteptati sa viziteze Turcia anul viitor, comparativ cu 270.000 anul acesta, a declarat marti Cuneyt Tansu Demir, consilierul presedintelui Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Turcia (TURSAB), conform agerpres. "Aceasta inseamna ca in urmatorii ani…