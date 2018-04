Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Anamaria Prodan a sperat pana in ultima clipa ca cea care i-a dat viața va invinge boala teribila care i-a macinat trupul. Din nefericire, seara trecuta, Ionela Prodan a pierdut lupta, iar fiicele sale și apropiații se pregatesc acum sa o conduca pe ultimul drum. Fata cea mare a cantareței a luat o…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…

- Anamaria Prodan a ales sa ia o pauza de la activitatile sale profesionale pentru a-si dedica tot timpul mamei sale, Ionela Prodan, care este internata in spital. Vedeta a decis ca nimic nu este mai important decat mama sa, astfel ca a decis sa lase munca si sa renunte la proiectul tv de care s-a…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiti de orice, fiica ei a urcat pe retelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insotite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vesti bune din partea…

- Ionela Prodan se confrunta cu niște probleme de sanatate, interpreta de muzica populara fiind internata, din nou, in spital. Din aceasta cauza au inceput sa se raspandeasca zvonurile ca mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte. Ionela Prodan se afla internata la Spitalul de Urgenta Elias din București,…