Fotbaliste de la Selena SN Constanta, convocate la actiuni ale loturilor nationale

- BAILE HERCULANE – Avram Radoi, de la CS Powerlifting Herculane, a obținut locul 2 la Campionatul European, obținand 4 medalii de argint la probele: genuflexiuni, impins la piept, indreptari și la total! In perioada 7-13 iulie a avut loc la Plzen, in Cehia, Campionatul European de powerlifting masters.…

- Daniela Dodean, liderul echipei naționale de tenis de masa a Romaniei, și-a tatuat in cantonamentul de la Constanța numele fetiței sale pe incheietura mainii stangi, pentru a o avea tot timpul cu ea. Sportiva se pregatește sa bifeze a patra Olimpiada consecutiva, alaturi de soțul sau, portughezul Joao…

- Turneul final al Campionatului National de fotbal feminin-junioare U17 debuteaza pe 29 iunie. Noua competitie infiintata de Federatia Romana de Fotbal a aliniat la start 23 de echipe, iar cele sase echipe calificate la turneul final se vor decide pe 26 iunie, dupa disputarea fazei zonale. Conform regulamentului,…

- In weekend-ul 19-20 iunie, Cluj Arena va fi gazda Campionatului European pe echipe Liga 1 la Atletism. La competiție vor participa 13 țari din Europa, respectiv Cehia, Belarus, Belgia, Elveția,...

- Din cauza pandemiei COVID-19, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 – incepe un an mai tirziu decit era planificat, cu meciul Italia - Turcia care se va desfașura astazi pe Stadio Olimpico din Roma, incepind cu ora 22:00. Turneul final are loc in condiții speciale, in 11 orașe…

- Orașul ceh Podebrady gazduiește duminica, 16 mai, intrecerile Campionatului European de marș pe echipe pentru seniori. La startul competiției, s-au inscris 212 sportivi din 25 de țari, iar șapte dintre ei sunt din Romania. Federația Romana de Atletism trimite in Cehia o delegație formata din șapte sportivi…

- FOTO: Unirista Ana Rodean, locul 13 și primul record național in proba de 35 km marș, la Campionatul European de Marș! Atleta Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița), sportiva pregatita de antrenorul Gabriel Avram, a reușit un rezultat de apreciat in cadrul Campionatului European de Marș, de la…