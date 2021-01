Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Cagliari, Giovanni Simeone, a intrat in izolare dupa ce a fost testat pozitiv miercuri la coronavirus, scrie dpa, potrivit Agerpres. In varsta de 25 de ani, fiul antrenorului Diego Simeone (Atletico Madrid) a avut un debut de sezon bun pentru Cagliari, echipa unde joaca si…

- Wissam Ben Yedder, atacantul echipei AS Monaco, a fost testat pozitiv la Covid-19, joi, si va fi indisponibil pentru meciurile pe care echipa Frantei le va sustine in fata Portugaliei (sambata) si Suediei (marti) in Liga Natiunilor, a anuntat Federatia franceza de fotbal in ajunul plecarii spre Lisabona,…

- Simone Inzaghi (44 de ani) nu se va putea baza pe Ciro Immobile, Thomas Strakosha și Lucas Leiva la meciul cu Juventus, din Serie A. Ciro Immobile, Thomas Strakosha și Lucas Leiva au parasit baza de antrenament a lui Lazio dupa ce nu au primit unda verde din partea ASL, aceștia fiind in centru atenției…

- Edin Dzeko, atacantul bosniac al echipei de fotbal AS Roma, a anuntat vineri ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus, la o zi dupa meciul cu CFR Cluj din Europa League, transmite presa internationala. "Va trebui sa respect o perioada de carantina. Vreau sa-i linistesc pe toti cei…

- Campioana Italiei la fotbal, Juventus Torino, a reusit doar o remiza, 1-1, pe terenul nou-promovatei Crotone, sambata, in etapa a 4-a din Serie A. Crotone, care era lanterna rosie inaintea meciului, a deschis scorul prin Simy, in minutul 12, din penalty. Alvaro Morata a egalat in min. 21. Fara marea…

- Atacantul roman Louis Munteanu a fost testat pozitiv la COVID-19 la revenirea sa la clubul italian de fotbal Fiorentina, dupa ce a fost prezent la nationala Under-21 a Romaniei, a anuntat, vineri, gruparea viola pe site-ul sau oficial.''Fotbalistul Louis Munteanu, revenit dupa actiunea nationalei…

- Portarul David Ospina va rata urmatoarele doua meciuri ale selectionatei Columbiei din preliminariile Cupei Mondiale 2022, dupa ce intregul lot al lui SSC Napoli a fost plasat in izolare ca urmare a depistarii a doua cazuri pozitive la Covid-19 in randul jucatorilor echipei din Serie A, a anuntat…

