- Cluburile din Premier League se vor consulta cu jucatorii pe marginea reducerii salariilor cu 30%, prima liga engleza fiind de acord sa sprijine cu suma de 125 milioane lire sterline esaloanele valorice inferioare pentru a depasi perioada de criza generata de pandemia de coronavirus, scrie Reuters,…

- Presedintele indonezian Joko Widodo a declarat marti stare de urgența nationala de sanatate publica din cauza pandemiei COVID-19 si a anuntat masuri de ajutorare a persoanelor cu venituri reduse, transmite Reuters, citat de agerpres.ro.

- Clubul englez de fotbal Manchester United a anuntat ca va continua sa-si plateasca angajatii temporari chiar daca restul sezonului din Premier League va fi anulat sau daca meciurile se vor disputa cu portile inchise, relateaza Reuters. Fotbalul englez a fost suspendat pana cel putin la 30 aprilie, iar…

- Premier League a anuntat vineri ca a suspendat toate meciurile de fotbal pana cel putin la 3 aprilie, iar reluarea campionatului Angliei pe 4 aprilie va depinde de un aviz medical al autoritatilor sanitare, relateaza Reuters. Intr-o sedinta de urgenta, actionarii Premier League au decis in unanimitate…

- FC Liverpool, liderul din Premier League, a anuntat un profit brut, inainte de taxe si impozite, de 42 milioane lire sterline, in timp ce veniturile au crescut la 533 milioane lire sterline in sezonul trecut, in care ''cormoranii'' au castigat Liga Campionilor, relateaza Reuters.…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters. Intr-o nota adresata…