- Liga nord-americana de fotbal (MLS) a anuntat vineri ca sezonul sau, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, nu se va relua cel putin pâna pe 8 iunie, precizând sa studiaza mai multe scenarii pentru finalizarea acestuia, informeaza Reuters.Actuala editie a Major League Soccer a…

- Campionatul Mondial de Formula E, rezervat monoposturilor electrice, a anuntat, joi, ca a amanat cursa de la Berlin si a prelungit suspendarea sezonului cel putin pana la finalul lunii iunie din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Organizatorii au precizat…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Quique Setien, s-a declarat pesimist in privinta unei reluari prea devreme a sezonului din Spania, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Fotbalul din Spania a fost suspendat pe termen nedefinit, dar presedintele ligii spaniole,…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Crystal Palace, Roy Hodgson, s-a declarat un sustinator al reluarii sezonului 2019/2020 in Premier League in locul unor solutii artificiale pentru desemnarea campioanei, a participantelor in cupele europene si a retrogradatelor, relateaza Reuters. Fotbalul din Anglia…

- UEFA a suspendat Liga Campionilor si Europa League ''pana la o notificare ulterioara'' din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri organismul european dupa o videoconferinta cu federatiile nationale, scrie Reuters. Conform sursei, au fost de asemenea amanate…

- Cluburile din primele doua ligi germane de fotbal au fost de acord, marti, sa prelungeasca suspendarea sezonului pana la data de 30 aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat Liga Germana de Fotbal (DFL), citata de dpa. Campionatul a fost intrerupt pe 13 martie, iar DFL anuntase deja saptamana…

- Premier League si Football League au amanat meciurile din acest sezon pana cel putin pe 30 aprilie, decizie luata joi cu prilejul unei videoconferinte, relateaza Reuters. Pe 13 martie, Premier League a anuntat intreruperea campionatului pana la 3 aprilie, iar meciurile din liga secunda au fost de asemenea…

- Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) a anuntat joi suspendarea meciurilor programate intre 15 si 21 martie in Copa Libertadores, din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Copa Libertadores, cea mai importanta competitie intercluburi sud-americana, se afla in faza grupelor (3 martie…