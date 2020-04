Fotbalisti profesionisti traiesc adeseori singuri in tari straine, departe de familii, si muncesc intr-un mediu cu un nivel crescut de adrenalina, ei pot fi azi eroi iar maine pot fi uitati, de aceea nu este surprinzator ca ar putea fi predispusi unor probleme mentale, a declarat joi secretarul general al Sindicatului international al jucatorilor profesionisti de fotbal (FIFPro), Jonas Baer-Hoffmann, potrivit Reuters.



Conform acestuia, incertitudinea cauzata de pandemia de coronavirus ar putea inrautati situatia, in special in fotbalul feminin, fetele fiind mai ''vulnerabile''.

…