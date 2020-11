Fotbal/Coronavirus: Gianni Infantino a anunţat că se simte mai bine Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a anuntat luni ca "se simte mai bine" dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, insa mai are "simptome usoare" si continua sa se afle in izolare, transmite EFE. Intr-un comunicat oficial al FIFA, Infantino a explicat care este situatia sa, la sase zile dupa ce a aflat ca este pozitiv la Covid-19. "Ma simt mai bine, insa mai am simptome usoare. In ultimele zile am primit o multime de mesaje si scrisori. As dori sa-mi exprim recunostinta sincera pentru toti cei care mi-au aratat aceasta sustinere atat de incurajatoare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

