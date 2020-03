Fotbal/Coronavirus: Ezequiel Garay (Valencia), primul jucător din La Liga depistat pozitiv Ezequiel Garay, fundasul argentinian al echipei Valencia, este primul fotbalist din campionatul Spaniei care a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, informeaza EFE. Duminica, Garay a anuntat pe retele de socializare ca a fost testat pozitiv, adaugand ca se simte "foarte bine". "Acum trebuie doar sa ascult de autoritatile sanitare si sa raman in carantina", a scris fundasul. El a fost operat la inceputul lui februarie, dupa o grava accidentare la genunchi, astfel ca nu a avut prea multe contacte cu colegii sai de la Valencia in ultimele saptamani. Garay a fost in tribune la meciul de marti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

