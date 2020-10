Fotbal/Coronavirus: Cazul pozitiv de la FC Hermannstadt a fost reconfirmat

Fotbalistul depistat pozitiv la coronavirus cu o saptamana in urma la clubul FC Hermannstadt a repetat, miercuri, testul, iar rezultatul a fost din nou unul pozitiv, a anuntat gruparea de pe Cibin. Jucatorul, al carui nume nu a fost dezvaluit, va ramane in continuare in izolare, fiind asimptomatic, si va repeta testul saptamana viitoare. Potrivit legislatiei in vigoare si a protocolului sanitar anti-Covid-19, impus de autoritati si comisiile sanitare de specialitate, cluburile si asociatiile cu profil sportiv nu au dreptul sa faca publica identitatea unui membru al echipei depistat pozitiv/infectat…