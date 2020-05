Campionatul de fotbal al Ungariei, intrerupt mai bine de doua luni din cauza pandemiei de coronavirus, a fost reluat sambata cu meciul pe care liderul Ferencvaros l-a castigat acasa in fata lui Debrecen cu 2-1, informeaza Reuters.



La fel ca in celelalte tari in care se joaca fotbal in aceasta perioada, meciul s-a disputat fara spectatori.



Adam Bodi a adus-o in avantaj pe tabela pe Debrecen in minutul 13. David Siger a egalat in minutul 22 si a inscris golul victoriei cu trei minute inainte de pauza. Ferencvaros a acumulat 56 de puncte, sase mai mult decat a doua clasata,…