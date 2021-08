Stiri pe aceeasi tema

- Benfica, Young Boys Berna si Malmoe FF au obtinut victorii pe teren propriu, miercuri seara, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal. Malmoe FF a reusit o victorie cu 2-0 in dauna campioanei Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care internationalul roman Dorin Rotariu a…

- Arbitrul turc Cuneyt Cakir va conduce meciul dintre Young Boys Berna si CFR Cluj, care va avea loc marti, de la ora 21:30, pe Stadionul Wankdorf din Berna, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Arbitri asistenti vor fi Bahattin Duran si Tarik…

- CFR Cluj a remizat cu Young Boys in manșa tur a duelului din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scor 1-1. Același scor ca in meciul celor doua echipe din grupele Europa League de anul trecut. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de Young…

- La Cluj-Napoca, CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat in manșa tur a duelului din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scor 1-1. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de Young Boys, CFR va da peste Ferencvaros sau Slavia Praga in play-off-ul…

- CFR Cluj, daca va fi eliminata din Liga Campionilor de Young Boys Berna, va juca in play-off-ul Europa League la fotbal cu invinsa dintre Steaua Rosie Belgrad si Sheriff Tiraspol, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. CFR ar juca prima mansa in deplasare, pe 19 august, iar returul la…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, și-a aflat posibilele adversare din play-off-ul Ligii Campionilor. In cazul in care va trece de Young Boys, adversara din turul 3 preliminar, CFR va da peste Ferencvaros sau Slavia Praga. Meciurile cu Young Boys Berna vor avea loc pe 3 august (la Cluj-Napoca), respectiv…

- CFR Cluj va infrunta echipa Young Boys Berna in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce campioana Elvetiei a trecut de Slovan Bratislava. Young Boys a castigat cu 3-2 la Berna, miercuri seara, in mansa secunda, dupa 0-0 in Slovacia. Jordan Siebatcheu (10 - penalty), Ulisses…

- Dinamo Zagreb, Legia Varsovia, Malmo FF si Ferencvaros s-au calificat, marti seara, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa partidele din mansa secunda din turul secund preliminar. Dinamo Zagreb a obtinut a doua victorie cu Omonia, 1-0, dupa ce se impusese cu 2-0 pe teren…