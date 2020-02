Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, joi, la finalul partidei cu CFR Cluj, din cadrul ultimei runde a grupelor Europa League, ca ambele echipe meritau sa se califice in primavara europeana. "A fost un meci bun, am facut multe schimbari in echipa pentru ca am dorit…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a afirmat, joi, la finalul partidei cu Celtic Glasgow, scor 2-0, din grupele Europa League, ca nu credea ca formatia sa va putea sa adune 12 puncte dintr-o grupa din care mai faceau parte Lazio Roma si Rennes, precizand ca accederea in primavara europeana este…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa, desi se poate califica si cu o remiza, trebuie sa intre pe teren si sa castige partida din Europa League cu Celtic Glasgow deoarece adversara nu va fi multumita cu un egal. "E clar…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa castige toate cele trei meciuri ramase pana la finalul anului, sau patru daca se va juca si restanta cu FC Voluntari. ''Am incredere in jucatorii meci ca se pot capacita si ca pot da cea…

- Bogdan Vintila, antrenorul echipei FCSB, a declarat, luni, ca și-ar acorda nota 4 pentru ceea ce a realizat la FCSB de la inceputul mandatului și pana in prezent, potrivit Mediafax.Vintila și-a motivat alegerea spunand ca trebuia sa mai caștige inca trei jocuri, care i-ar fi permis sa fie…

- Antrenorul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, joi seara, dupa victoria cu CFR Cluj, ca formatia pe care o pregateste inca spera la calificarea in saisprezecimile de finala ale Europa League si va incerca sa castige la Rennes. "Avem mai multe sanse ca ieri. Celtic a castigat…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat intr-un interviu postat pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia clujeana mai are nevoie de un punct pentru a se califica in saisprezecimile de finala ale Europa League si va incerca sa il obtina chiar joi, pe Stadio Olimpico, in…

- Dan Petrescu (51 de ani) vine cu o propunere interesanta pentru naționala de seniori a Romaniei. Antrenorul echipei CFR Cluj il vrea pe atacantul francez pe care il antreneaza in Ardeal, Billel Omrani (26 de ani), la selecționata lui Cosmin Contra, infromeaza Mediafax.ro.Petrescu este de parere…