- Ajax Amsterdam si Manchester City au obtinut victorii la scor, miercuri seara, in prima etapa a grupelor noului sezon al Ligii Campionilor la fotbal. Ajax a surclasat campioana Portugaliei, Sporting Lisabona, cu 5-1, chiar pe ''Jose Alvalade'', ivorianul Sebastien Haller marcand patru goluri…

- Lionel Messi, transferat în aceasta de vara la PSG, este aproape de prima apariție în tricoul parizienilor într-un meci din cupele europene. Starul argentinian a fost inclus pe foaia de joc pentru meciul de miercuri seara al lui PSG din deplasare contra lui FC Bruges, în…

- Echipa Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia RB Leipzig, rivala sa in lupta pentru titlu in sezonul trecut, intr-o partida contand pentru etapa a patra din Bundesliga, disputata sambata. Atacantul Robert Lewandowski a deschis…

- Borussia Dortmund a trecut provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Germaniei, dupa victoria pe final gratie golului inscris de atacantul sau norvegian Erling Haaland, cu 3-2 in fata lui Hoffenheim, vineri pe teren propriu, in deschiderea etapei a 3-a a campionatului de…

- Formatia RB Leipzig a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa VfB Stuttgart, in etapa a doua a campionatului Germaniei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Dominik Szoboszlai '38, '52, Emil Forsberg '46 si Andre Silva '65 (penalti). Celelalte meciuri ale…

- Echipa italiana de fotbal AS Roma, antrenata din acest sezon Jose Mourinho, l-a transferat pe portarul selectionatei Portugaliei, Rui Patricio, de la formatia engleza Wolverhampton Wanderers, informeaza Reuters. In varsta de 33 ani, Rui Patricio si-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la clubul…

- Joachim Loew nu stie daca fundasul sau stanga Robin Gosens a facut meciul vietii impotriva Portugaliei, a declarat selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei dupa victoria cu 4-2 obtinuta sambata la Munchen, in Grupa F de la EURO 2020, transmite Reuters. Gosens a avut o evolutie de senzatie, intimidand…

- Nationala de fotbal a Germaniei a invins echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, cu scorul de 4-2 (2-1), sambata, pe Fussball Arena din Munchen, intr-un meci spectaculos din cadrul Grupei F a turneului final EURO 2020. Mannschaft a reusit o prestatie remarcabila dupa debutul nereusit in ''grupa…