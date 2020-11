Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman de tineret Valentin Costache a declarat la finalul partidei cu Danemarca, scor 1-1, in urma careia formatia pregatita de Adrian Mutu a reusit calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2021, ca nu ii vine sa creada ca a reusit sa marcheze golul egalizator. "Nu…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca jucatorii sai trebuie sa fie "aproape perfecti" pentru a castiga impotriva reprezentativei Danemarcei meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de fotbal Under…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a explicat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca Ianis Hagi ar fi fost si de aceasta data convocat la prima reprezentativa daca tehnicianul Adrian Mutu nu ar fi avut nevoie de acesta la meciul selectionatei Under-21 cu Danemarca,…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal Under-21 a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, marti, ca nu este surprins ca Danemarca va folosi in meciul de la Ploiesti cea mai buna formula in conditiile in care este deja calificata la Campionatul European, fiind un bun test in vederea participarii la turneul…

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar paria pe prezenta echipei sale la Campionatul European U21 de anul viitor. Acesta este convins ca „tricolorii mici“ pot obtine calificarea printr-o victorie in meciul cu Danemarca,…

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar paria pe prezenta echipei sale la Campionatul European U21 de anul viitor, el fiind convins ca aceasta poate obtine calificarea printr-o victorie in meciul cu Danemarca din preliminarii.…

- Selectionerul nationalei under 21, Adrian Mutu, a trimis faxurile de principiu pentru noua jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea meciului din 17 noiembrie cu Danemarca, de la Ploiesti, confruntare care poate asigura calificarea tricolorilor U21 la Euro 2021, informeaza frf.ro, potrivit…

- Antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca selectionata sa si Danemarca sunt cele mai bune din grupa de calificare la Campionatul European din 2021, din care mai fac parte Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord si Malta. "Imi doream foarte mult sa antrenez. Este greu pentru…